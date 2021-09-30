Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi’nde Olimpiakos’u ağırlayacak Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’dan iddialı açıklamalar geldi. “Bizim gibi çok büyük bir kulüple karşılaşacağız” vurgusu yapan Pereira “Hiç şüphe yok ki güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Portekizli bir hocaları var ve kendisiyle arkadaşız. İyi bir sonuç alabilmemiz için kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Takımım 3 puanı almak için savaşacak. Umarım stattaki atmosfer de beklediğimiz gibi olur, buna ihtiyacımız var” ifadesinde bulundu.

AĞZI OLAN KONUŞUYOR

Üçlü savunma tercihiyle ilgili soruya “Benim için sistem değil dinamik önemlidir” cevabı veren Pereira, kadro için ise “Çok kaliteli bir takımım var” yorumu yaptı. Oyuncu tercihleri ve performanslarına yönelik eleştiriler için “Futbolun güzelliği de bu. Sizin neler yaptığınız bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör ve herkes benden daha iyi biliyor. Ama sahaya girmeleri, karar vermeleri gerekmiyor. Bu eleştiriler benim adıma güzel. İnsanların benim hakkımda konuşmaları da iyi bir şey” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY KORELİYE ÖVGÜ: KİM TAM BANA GÖRE

Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla alkış alan Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim’e Vitor Pereira’dan da övgüler geldi. Panathinaikos maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Caulker’in Gaziantep’e kiralanmasıyla ilgili soruya Portekizli hoca “Caulker iyi bir oyuncu ama benim sistemime uymuyordu. Kim ise bugüne kadar çalıştığım en iyi isimlerden birisi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, dün akşam yaptığı çalışmayla Olimpiakos maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

MESUT BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Olimpiakos maçı öncesi Mesut Özil aksiliği yaşandı. Grip olan ve dünkü idmanda yer almayan yıldız futbolcunun tedavisinin devam ettiği fakat maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Mesut'un on birde olup olmayacağına Vitor Pereira sağlık heyetinden alacağı bilgiye göre karar verecek.

ALTAY’DAN TEMİNAT

Altay Bayındır, galibiyet serisine Olimpiakos’u da ekleyeceklerini söyledi. “Rakibin kim olduğunun önemi yok. Biz Fenerbahçe’yiz” diyen genç eldiven “Her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da hazırız. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Eski Fenerbahçeli Valbuena: Unutmamamız gereken bir 12 numara var Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins ile futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İkili, Fenerbahçe'den övgüyle bahsetti.

Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması Fenerbahçe, Miha Zajc'ın transfer ücretindeki ödemeyle ilgili yapılan haberleri yalanlayarak, iddialara cevap verdi.

Fener zirveye el attı Diego Rossi ve Filip Novak'ın golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe 16 puana yükseldi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tek sayısını Louis'le bulan Hatay'ın dört maçlık galibiyet serisi bitti