Türkiye Gazetesi

PFDK'dan, Bursaspor’a para ve bloke cezası geldi. Ankaragücü maçı sonrası disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor’a 55 bin TL para cezası ve 4 tribüne bloke cezası verildi.



İşte TFF'den yapılan o açıklama;



“Kulübünün, 26.09.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası tribün 120, 121, 124, 128 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”



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