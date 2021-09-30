Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D grubu başında Fenerbahçe ve Olympiakos, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekibin adeta kaybolduğu maçta, Olympiakos 3 göl bularak galibiyetini ilan etti.

MAÇTAN DAKİKALAR / İLK YARI

2. dakikada sol kanatta topu alan Ferdi Kadıoğlu’nun ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

6. dakikada Masouras’ın pasında defansın arkasında sarkan Soares’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Valencia’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vaclik’te kaldı.

35. dakikada Masouras’ın sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Camara’nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Nabızların yükseldiği maçta, gergin dakikalar yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR / İKİNCİ YARI

54. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

56. dakikada Szalai’nin pasında defansın arkasında iyi sarkan Pelkas’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

58. dakikada sağ kanatta topu alan Camara'nın ceza sahası içine girip, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Soares son çizgeye inerek pasını içeriye çevirdi. Burada bulunan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu çeldi. Dönen topu ceza sahası içi sağ tarafında alan Masouras’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

68. dakikada ceza sahası içinde Aguibou Camara'nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır’dan seken topu alan Masouras’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3

83. dakikada defansın arkasına sarkan Masouras’ın ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Jose Hernandez xx, Jose Enrique Naranjo Perez xx, Teodoro Sobrino Megan xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Novak x, Kim Min-jae x, Szalai x, Gustavo x (Miha Zajc dk. 70 ?), Mert Hakan Yandaş x (Max Meyer dk. 75 ?), Osayi-Samuel x, Ferdi Kadıoğlu x (Fatih Şanlıtürk dk. 84 ?), Rossi x (Mergim Berisha dk. 70 ?), Pelkas x, Valencia x (Muhammed Gümüşkaya dk. 75 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Arda Aksoy, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Olympiakos: Vaclik xx, Ba xx (Kenny Lala dk. 46 x), Sokratis xx, Cisse xx, Reabciuk xx, Bouchalakis xx, Aguibou Camara xxx, Mohamed Camara xx (Marious Vrousai dk. 89 ?), Masouras xxx (Mathieu Valbuena dk. 89 ?), Henry Onyekuru xx (Pierre Kunde dk. 63 x), Soares xxx (Youssef El-Arabi dk. 86 ?)

Yedekler: Karargyris, Kostas Tzolakis, Rony Lopes, Thanasis Androutsos, Svetozar Markovic, Michal Karbownik, Vasilis Sourlis

Teknik Direktör: Pedro Martins

Goller: Soares (dk. 6), Masouras (dk. 62 ve 68) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Valencia, Miha Zajc (Fenerbahçe), Reabciuk, Cisse, Ba (Olympiakos)

Eski Fenerbahçeli Valbuena: Unutmamamız gereken bir 12 numara var Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins ile futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İkili, Fenerbahçe'den övgüyle bahsetti.

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