Türkiye Gazetesi

Olimpik Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesi ortalık karıştı. Fransız tribününden terör örgütü PKK'nın yanısıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açıldı, Türk taraftarlar tahrik edildi. Yaşanan gerginliğin ardından provokatörler polis tarafından stattan çıkarıldı. Ancak provokasyon bitmedi ve bir grup terör örgütü adına sloganlar attı.



FRANSIZ POLİSİ BİBER GAZI KULLANDI

İki tribün arasındaki gerginlik daha da yükseldi. Bunun üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahalede bulundu. Fransız polisinin, biber gazı fişeklerini elleriyle kontrolsüz ve yoğun bir şekilde attıkları da görüntülendi. Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.



Marsilya - Galatasaray maçı durdu

Galatasaray - Marsilya maçı 35. dakikada durdu. Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı. Fatih Terim, Galatasaray tribününe giderek taraftarlarından sakin olmasını istedi. Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından maç kaldığı yerden başladı.





Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.



Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.