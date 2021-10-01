Milli gururumuz Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri kapsamında üçüncülük müsabakasına çıktı. Gazoz, 6-0'lık skorla Hindistanlı Atanu Das'ı mağlup ederek maçtan galibiyetle döndü.
METE GAZOZ 6-0'LIK SKORLA SAYI VERMEDİ
ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı. Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.
Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.
Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Japonları devirdi Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Millî Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Paulo Coelho, son kitabını Mete Gazoz'a adadı Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" adıyla çevrilen son kitabı 'The Archer"ı olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadığını açıkladı. Paulo Coelho, bir arayış öyküsünü ele aldığı son romanında adlı bir okçunun hayatına odaklanıyor.
Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.