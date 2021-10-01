Türkiye Gazetesi

Son THY Euroleague şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, normal sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Real Madrid'e 82-69 yenildi. Adam Hanga ve Heurtel’i durdurmakta zorlanan Ergin Ataman'ın takımı ilk çeyreği 32-15, Abalde-Goss ikilisinin üçlüklerine, Larkin ve Micic'le karşılık verse de devreyi 50-35 geride kapattı.



Anadolu Efes'in yıldızı Larkin Real Madrid oyuncusu karşısında

Larkin yetmedi

Goss'un sayılarıyla farkı koruyan Real final çeyreğine de 20 sayı farkla 68-48 galip girdi. Düşük ritimli son periyotta Efes'in çabaları yeterli olmayınca parkeden galip ayrılan ev sahibi oldu. Efes'te Larkin 21, Petrusev 17 sayıyla oynadı. Real'de Heurtel ve Yabusele 15'er, Tavares 13 sayı, 12 ribauntla galibiyeti getirdi.

Euroleague başlıyor: Son şampiyon Anadolu Efes perdeyi açıyor Son şampiyon Anadolu Efes, Euroleague kupasını en çok kazanan Real Madrid ile 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.