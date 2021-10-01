Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı ilk maçta Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olimpiakos’u konuk etti. Kaptan Mesut Özil’in hastalığı sebebiyle kadroda yer almadığı maçta yeni transfer Mergim Berisha da maça yedek kulübesinde başladı. Kadıköy’de maça iyi başlayan taraf Olimpiakos’tu. Altıncı dakikada Szalai’nin orta sahada kaybettiği topu kapan Yunan ekibi Tiquinho ile öne geçti: 1-0.

Boşluk bulamadı

İlk yarının kalan bölümünde kapalı Olimpiakos savunmasını aşmakta zorlanan ve hatlar arasında boşluk bulamayan sarı lacivertliler zaman zaman kenar ortalarına başvursa da Valencia-Pelkas-Rossi üçlüsünden oluşan kısa hücum hattı bu ortalarda topla buluşamadı. İlk yarının son anlarında şık bir top kontrolüyle Olimpiakos ceza sahasında gole yaklaşan Rossi’nin şutu üstten dışarı çıkınca ilk yarı 1-0 sona erdi.



Fenerbahçeli oyuncular Olimpiakos mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşadı

Pelkas direğe takıldı

İlk yarıdaki kötü oyuna rağmen ikinci yarıya oyuncu değiştirmeden başlayan Fenerbahçe 56’da beraberlik şansını yakalasa da Pelkas’ın şutu önce direğe çarptı ardından çizgide süzülerek dışarı çıktı. 62’de stoper yokluğundan sağ stoperde görev yapan sol bek Novak’ı bire bir yakalayan Tiquinho, şık bir çalımla sıyrılırken, ortaya çıkardığı topu tamamlayan Masouras, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Altı dakika sonra yine sahneye çıkan Masouras yine seken topu takiple Altay’ı bir kere daha mağlup edip skoru belirledi: 3-0.

KIRILMA HATASI

Szalai şaşırttı

Gerek EURO 2020'de Macaristan'ın maçlarındaki formu, gerekse bundan önceki maçlarda güven veren futboluyla dikkat çeken Szalai dünkü mağlubiyetin hazırlayıcısı oldu. Futbolcunun Olimpiakos'un ilk golündeki büyük hatası maçın kırılma noktası oldu.

KADIKÖY KALESİ DÜŞTÜ

F.Bahçe düne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. Sarı lacivertli takım dün Olimpiakos önünde yıkımı yaşarken evindeki 13. maçında bu unvanını da kaybetti. Sarı Kanaryalar son 12 maçın dördünde rakiplerinden gol bile yememişti. Fakat dün Olimpiakos'un golleri ardı ardına gelince taraftar yıkıldı.

Yıldızlar arandı

Fenerbahçe, Olimpiakos karşısında altı önemli futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde grip olan Mesut Özil, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, tedavileri süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi. Takım dün bu isimleri çok aradı.

Eski Fenerbahçeli Valbuena: Unutmamamız gereken bir 12 numara var Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins ile futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İkili, Fenerbahçe'den övgüyle bahsetti.