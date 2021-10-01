Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya deplasmanında çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde çıkan olayları aktardı.

İşte Terim'in açıklamaları:

Ben taraftarımıza 'sakin olun' dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

“AVRUPA’DA OLMAYI HAK EDİYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum."

Galatasaray Marsilya ile deplasmanda berabere kaldı Tehlikeli pozisyon sayısının az olduğu karşılaşmada Kerem net bir fırsatı harcarken, Marsilya'nın bir topu direkte patladı. Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korudu.

Olaylı maçtan gol çıkmadı: Galatasaray zirveyi bırakmadı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Marsilya ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Böylelikle aslan E Grubu'ndaki liderliğini korumuş oldu.

Olaylı maçtan gol çıkmadı: Galatasaray zirveyi bırakmadı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Marsilya ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Böylelikle aslan E Grubu'ndaki liderliğini korumuş oldu.