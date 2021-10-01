Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Marsilya deplasmanında olaylar üstüne olaylar yaşadı. Tribünler, hakem, Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği ve son olarak Diagne'nin Saliba ile gırtlak gırtlağa gelmesi bardağı taşırdı.

MÜDAHALESİNE SİNİRLENDİ

Diagne, saha kenarı çizgisi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesiyle sinirlendi. Ardından Galatasaray'ın forveti rakibin koluna vurdu ve olaylar başladı.

4 MARSİLYALI FUTBOLCU DİAGNE’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Diagne, üzerine yürüyen Saliba'nın yakasını yapıştı ve iki futbolcu da birbirlerinin boğazlarını sıktı. Ardından 4 Marsilyalı futbolcu olay yerine koştu. Bazıları Diagne'ye yürümeyi tercih edince, Galatasaray kulübesi de sahaya fırladı. Maçın ardından Diagne-Saliba ve Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği devam etti. Teknik direktörler araya girip olayı yatıştırdı.

4 Marsilya'lı oyuncu Diagne'yi tutamıyor

Galatasaray Marsilya ile deplasmanda berabere kaldı Tehlikeli pozisyon sayısının az olduğu karşılaşmada Kerem net bir fırsatı harcarken, Marsilya'nın bir topu direkte patladı. Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korudu.

Olaylı maçtan gol çıkmadı: Galatasaray zirveyi bırakmadı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Marsilya ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Böylelikle aslan E Grubu'ndaki liderliğini korumuş oldu.

Fransız polisi Galatasaray taraftarına biber gazı sıktı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Fransa'nın Marsilya takımına konuk olurken maç öncesi misafirperverliğe yakışmayan olaylar yaşandı. Fransız tribünleri sarı kırmızı taraftarları tahrik etti, polisi de biber gazı ile müdahalede bulundu.