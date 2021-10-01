Türkiye Gazetesi

Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak maçlarda görev alacak futbolcuları açıkladı. Kuntz'un listesinde en çok dikkat çeken iki isim Berkan Kutlu ve Serdar Dursun oldu. Zira bu iki ismin de A Milli Takım'a ilk defa davet edildiği biliniyor.

KADROYA FENERBAHÇE'DEN 3, GALATASARAY'DAN 3, BEŞİKTAŞ'TAN 2 KİŞİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci:

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha - Forvet:

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

TAKIM 3 EKİM'DE TOPLANMAYA BAŞLAYACAK

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Norveç ve Letonya maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

A Milli Takım, dünya sıralamasında 41. sıraya düştü FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan yeni dünya sıralamasında Türkiye 2 basamak gerileyerek 41. sıraya düştü. Listenin birincisi Belçika ve ikincisi Brezilya sıralamadaki yerlerini korurken İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.