DG Sivasspor Kulübü, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kulüp maç öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bir gazetede yer alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sivasspor, Başkan Çebi’nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki geldi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim.' açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.
Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin.
Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz.”
Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk edecek Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Sivasspor'u konuk edecek. Üst üste haftalardır eksiklikleri sebebi ile ligde ve Avrupa'da puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar evinde galibiyet peşinde.
Ahmet Nur Çebi'den hakem tepkisi: Bastien bize kin tutuyor Ajax maçının hakemine tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu hakem Fenerbahçe maçında da sanki düşman bir tutum içindeydi. Bize karşı verdiği kararlarla âdeta Türk takımlarına karşı bir kin duyuyor. UEFA artık bunun farkına varmalı" dedi.
Sivasspor'dan Beşiktaş Başkanı'na sert tepki!
Sivasspor'dan, yarın konuğu olacakları Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bir gazetede yer alan açıklamasına sert tepki geldi.
DG Sivasspor Kulübü, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kulüp maç öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bir gazetede yer alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sivasspor, Başkan Çebi’nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki geldi.
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