Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Marsilya deplasmanından bir puanla dönerken Avrupa Ligi’nde grubunda liderliğini sürdürdü. Avrupa sahnesinde ilk iki maçta toplanan dört puan camianın yüzünü güldürdü. Fatih Terim ise alınan bir puanın kötü olmadığını söylerken oyuncularından süreklilik istedi. Tecrübeli teknik adam, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde gösterilen takım hâlindeki mücadele, oyun planına sadakat, rakibi baskı altına alınmasından sonra yaşanan düşüşten rahatsızlığını dile getirdi. Terim, bu seviyelerde daha etkili olmak için 30 dakikanın yeterli olmadığını vurguladı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sırasında sık sık oyuncularına uyarıda bulundu

MARCAO FARKI

İyi futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini anlatan Fatih Hoca “Beraberlik bizim için iyi sonuç sayılabilir. Bu bir puana liderliğimizi devam ettirdiğimiz için seviniyorum. Ama ortaya koyduğumuz oyun beni tatmin etmiyor” dedi. Ligde geride kalan yedi haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, Avrupa’da ise iki maçta da kalesini kapamayı başardı. Savunma anlayışındaki bu iyileşmede ligde cezalı olan Marcao’nun farkı ortaya çıkarken ilerleyen günlerde antrenmanlarda tecrübeli teknik adam geçiş oyunları ve hücum varyasyonlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

İKİ TAKIMA DA CEZA KAPIDA

Marsilya deplasmanında Fransız taraftarların provokasyonları sonucu yaşanan tribün gerginliği sonrası iki kulübü de ceza gelecek. UEFA, raporların ulaşmasının ardından soruşturma açacak. Galatasaray yönetimi, Marsilya taraftarlarının açtığı terör örgütü bayrağını görüntülerle birlikte savunmasına koyacak. UEFA’nın bu olay karşısında iki takıma da para cezası vermesi bekleniyor.

Galatasaray Marsilya ile deplasmanda berabere kaldı Tehlikeli pozisyon sayısının az olduğu karşılaşmada Kerem net bir fırsatı harcarken, Marsilya'nın bir topu direkte patladı. Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini korudu.

Hem Yunan Hem Fransızlar taraftarımıza kin kustu Galatasaray’ın Fransız rakibi Marsilya’nın taraftarı, PKK ve Ermenistan bayrakları açarak provokasyon yaptı. Fenerbahçe’nin evinde kaybettiği Yunan takımının sahibi ise “Kendi şehrimizde kazandık” hadsizliğinde bulundu.