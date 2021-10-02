Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Olimpiakos maçı sonrası kameraların karşısına geçen Dimitrios Pelkas ve Vitor Pereira benzer tespitlerle yenilgiyi özetledi. Oyun disiplininden kopan takımın en büyük problemi son vuruş beceriksizliği. Sarı lacivertlilerin organize hücumları, son pas ve son vuruş eksikliği sebebiyle gol olmadan eriyor. Olimpiakos karşısında 16 şutta 3 isabette kalan Fenerbahçe’de 20 ortadan da sadece 5’i hedefe ulaştı. Ligde de durum farklı değil. Geride kalan 7 karşılaşmada 92 şutun ancak 36’sı kaleyi buldu. Toplam 135 ortadan ancak 35’i isabetliydi. Avrupa Ligi’ndeki gol beklenti oranları ve atılan goller durumu daha net gözler önüne serdi.

TESPİT VAR VAKİT YOK

Fenerbahçe, 5,25’lik beklentiye 1 golle cevap verebildi. Olimpiakos 3,27’de 5 gol bulurken, Antwerp 2,62’yi, Frankfurt 2,29’u birer golle geçti. Tek olumlu durum ise Vitor Pereira’nın sıkıntının farkında olması. Yoğun maç trafiğinden bu konuya özel idmanlarda olarak eğilme fırsatı bulamayan Portekizli “Tek eksiğimiz son vuruş. Maalesef dar vakitte ancak yenileme ve dinlenme idmanları yapabiliyoruz” derken millî maç arasında bu durumu aşmak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Özellikle Rossi ve Berisha’ın bu alandaki eksikleri dikkat çekerken Avrupa kadrosunda yer almayan Serdar Dursun’un ligde derde derman olması bekleniyor.



Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu

MESUT BEKLEYİŞ

Vitor Pereira verdiği şansları kullanamayan Diego Rossi’yi Kasımpaşa maçında yedek soyunduracak. Yetişmesi hâlinde Mesut, aksi takdirde Berisha, Rossi’nin yerini alacak. Osayi de yerini Muhammed’e bırakacak. Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, İrfan Can ve Sosa’nın ise millî aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

İLK GOL KRİZİ

FENERBAHÇE GERİ DÖNEMİYOR

Olimpiakos’a farklı mağlup olan Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçları kazanamadı. Başakşehir karşılaşmasında olduğu gibi Olimpiakos mücadelesinde de ilk golü yiyen sarı lacivertliler sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe’nin özellikle kapanan takımlara karşı pozisyon üretmekte zorlandığı görülürken reaksiyonu da yetersiz kaldı.

Fenerbahçe Olimpiakos karşısında ağır yara aldı Fenerbahçe baskılı oynasa da ne yaptığını bilen Olimpiakos'tu. Temsilcimiz, Szalai'nin büyük hatasında Tiquinho'nun sayısıyla geri düştü, beraberliği ararken Masouras'ın iki golüyle yıkımı yaşadı.