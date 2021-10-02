Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde son iki maçında beş puan kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı iki karşılaşmadan puansız ayrılan Beşiktaş, kötü gidişe bu akşam son vermek istiyor. Ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu kapışma için üç puandan başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşma sonrası millî araya girilecek olması sebebiyle takımın üzerinde bulunan sakatlık kâbusunun da atlatılacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı futbolcularıyla yaptığı son toplantıda galibiyetin önemini vurguladı.



Sivasspor kafilesi, Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi

Hataya yer yok!

Millî araya rahat kafayla girmek istediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle son maçlardaki bireysel hatalara dikkat çekti. Kaybedilen puanların tamamen basit hatalar sebebiyle gerçekleştiğinin altını çizen Sergen Yalçın “Skor ne olursa olsun rahatlamayacaksınız. Artık farkı yakalayıp maçı rakibe vermenizi istemiyorum” dedi. Bu durumun sakatlıklara da yol açtığını söyleyen Yalçın “Öne geçiyoruz, farkı buluyoruz ama sonra maçı zora sokunca ekstra efor sarf ediyoruz. Bu da sakatlıklara yol açıyor” diyerek oyuncularını ikaz etti.

SİVAS MAÇI ÖNCESİ YİNE 8 EKSİK

Yaşadığı sakatlık kâbusunu hâlâ atlatamamış olan Beşiktaş bu akşam Sivasspor maçına da sekiz eksikle çıkacak. Montero, Atiba, N'Koudou, Larin, Ghezzal, Pjanic, Welinton, Mehmet Topal forma giyemeyecek. Vida, Teixeira ve Necip ise uzun süre sonra kadroya alındı.

Beşiktaş yine son dakikalarda yıkıldı 3-0 öne geçtiği Adana Demirspor karşısında 90+7'de yediği golle maçı 3-3 berabere bitiren Beşiktaş, Altay deplasmanında da son dakikalarda yıkıldı. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 88. dakikada yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.