Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşayan Galatasaray, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesabını yapıyor. Öte yandan Rizespor ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak puan veya puanlar almanın peşinde. Galatasaray geçtiğimiz 7 haftada 11 puan topladı. Rizespor ise 1 puanla ligin dibinde bulunuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.