Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda tam 5 teknik direktör değiştiren ancak ligde tutunma başarısı gösteremeyerek küme düşen Erzurumspor'da forma giyen Ricardo Gomes, adeta küllerinden yeniden doğdu. Partizan'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, eski kulübünde fırtına gibi esiyor.

Sırbistan liginde 28 puanla lider olan Partizan'da ligde çıktığı 10 maçta 12 kez fileleri havalandıran Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi. Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de 8 maçta 4 gol kaydeden Gomes bu sezon toplam 18 maçta 16 gol attı.

Ricardo Gomes'in Partizan'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ricardo Gomes, geçen sezon Erzurumspor formasıyla 31 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYUNA GİRMEYİ REDDETMİŞTİ

Geçen sezon Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde bulunan Ricardo Gomes, takımı 3-0 yenik durumdayken oyuna girmeyi reddetmiş, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı anlar ise çok konuşulmuştu.

Yeşil Burun Adalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok. Tam oyuna gireceğim sırada gelip değişiklik düşünmüyorum, ihtiyaç yok dedi. Sonrasında hazırlanmayı bıraktım. Parayı sorun ediyormuşum gibi lanse edilmek benim için kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerine yer vermişti. (Yeni Şafak)

BB Erzurumspor, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yılmaz Vural'dan maç sonrası isyan: Bu 'VAR' niye var kardeşim Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural'dan çok sert VAR eleştirisi geldi. Özellikle Ghezzal'in attığı 3. gole tepki gösteren Vural, dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçını örnek göstererek yaptığı açıklamada, "Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor küme düştü Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti.