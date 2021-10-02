Türkiye Gazetesi

Stat ismi için ulusal bir firmayla 100 milyon dolarlık anlaşmaya varan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadrumu yazısı kaldırıldı.

STADYUMUN İSMİ KALDIRILDI

15 Ocak 2011'de Galatasaray - Ajax maçı ile açılış yapan Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde stadyum ismi değişiyor. Sabah saatlerinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde stadyumun çevresinde yer alan Türk Telekom Stadyumu ismi kaldırıldı.

“TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPILMADI”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas; seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı" ifadeleri ile yeni sponsorun müjdesini vermişti.

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sezona son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 puan almanın peşinde.

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