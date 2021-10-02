Türkiye Gazetesi

Milli başarılarımıza, bir yenisi de İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı tarafından eklendi. Milli sporcularımız, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaştı. Rakip takımı 3-2'lik skorla deviren milliler, dünya şampiyonu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı. Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi ekibi 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı kutluyor, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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