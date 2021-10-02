Türkiye Gazetesi

2021 Türkiye'nin, spor müsabakalarında şahlandığı bir yıl oldu. Art arda gelen madalya haberleri ülkeye gurur veriyor. Milli gururlarımızdan Taha Akgül'de, Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmak için yarın ter dökecek.

YARI FİNALDE İRANLI RAKİBE YENİLDİK

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 125 kilo serbest stil yarı final mücadelesinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 kaybeden Taha Akgül, yarın repesajdan gelecek rakibine karşı bronz madalya maçına çıkacak.

DİĞER MAÇLAR

Milli sporcu Fazlı Eryılmaz, 74 kilo repesaj mücadelesinde yarın Moldovalı Vasile Diacon ile karşılaşacak. Fazlı Eryılmaz, rakibini yenerse üçüncülük maçında Belaruslu Azamat Nuryaku ile karşılaşacak.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise repesajda yarın Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile mücadele edecek. Emrah, rakibini yenerse bronz madalya için Japon Toshihiro Hasegawa ile güreşecek.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 92 kiloda Erhan Yaylacı, mindere çıkacak. Ayrıca 61, 74, 86 ve 125 kilolarda repesaj ile final müsabakaları yapılacak.

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