Türkiye Gazetesi

La Liga'da 8. hafta maçları, kıran kırana geçen mücadelerle başladı. Barcelona, Atletico Madrid deplasmanından yara alarak döndü. Madrid ekibi Barcelona'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

LEMAR VE SUAREZ MAÇI TAŞIDI

Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı. Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona 12 puanda kaldı.

Milan - Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak maçta, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

Real Madrid, Mallorca'yı 6-1 mağlup etti İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk etti. Karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir şekilde kazanan eflatun-beyazlılar puanını 16'ya yükselterek liderliğini korudu.