Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Avrupa sahnesinde Lazio’yu deviren, Marsilya deplasmanından da puan almayı başararak grubunda lider olan Galatasaray ligde de yükselişe geçmek istiyor. Sarı kırmızılılar ligde üst üste dört maçtan galibiyet çıkaramadıktan sonra hasretini Göztepe karşısında sonlandırmıştı. Zorlu Fransa deplasmanından sonra Rize’ye dün giden Cimbom’da Fatih Terim yorgunluğu göz önüne alarak rotasyon yapmayı planlıyor.

Rotasyon var

Savunma problemlerini çözdüğünü düşünen, hücumda da Halil’in yerine Diagne’yi oynatmayı planlayan Fatih Hoca, orta sahada ise Assunçao’ya formayı verecek. Cezalı Marcao’nun yerine ise Alpaslan sahada olacak. Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden Rize ile G.Saray camiası arasında yükselen tansiyona dikkat çeken Terim, oyuncularından sakin kalmalarını isterken, “En zor maçlarımızdan biri” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da bir devir kapanıyor! Stadın yazısı söküldü Türk Telekom Stadyumu olarak bilenen Galatasaray Stadı’nın ismi değişiyor. Açıldığı günden beri aynı isme sahip olan Galatasaray Stadı’nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.

Galatasaray SK 116 yaşında Türkiye futbolunun köklü klüplerinden biri olan Galatasaray Spor Klübü, 116 yaşına girdi.