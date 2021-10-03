Türkiye Gazetesi

Ali Koç döneminin ilk hocası Phillip Cocu, Fenerbahçe hakkında ilk defa konuştu. Hollanda gazetesi De Gelderlander’e röportaj veren Cocu, Fenerbahçe tercihinden duyduğu pişmanlığı vurgularken, yönetime taş atmaktan da geri kalmadı. “Fenerbahçe’yi yanlış zamanda, yanlış tercih olarak özetleyebiliriz” diyen Cocu, “Bana neden PSV’den neden ayrıldığımı soruyorlardı. Beni cezbeden büyük bir meydan okumaydı. Fakat zorlu bir hikâyeye döndü” açıklamasında bulundu.

Koç’a gönderme

Tamamen farklı bir kültürde olmanın zorluğuna dikkat çeken Phillip Cocu, Başkan Ali Koç için de çarpıcı ifadeler kullandı. “Kulüp, UEFA vesayetindeydi ve hiçbir oyuncu alamadı” sözleriyle yönetime göndermede bulunan Cocu, “Henüz yeni olan başkan da dolapta yeni cesetler bulmaya devam etti! Şimdi görüyorsunuz: UEFA yaptırımları artık yok, tamamen yeni bir takım var ve Fenerbahçe yeniden zirvede. Ne var ki her şeyi düzene sokmaları üç yıllarını aldı” ifadelerini kullandı.

Kadıköy motivasyonu

Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de lig maçı kaybetmeyen Vitor Pereira, bugün yenilmezse rekor kıracak. İlk 20 maç yenilmezliğini Veselinovic ve Didi ile paylaşan Portekizli, Kasımpaşa’ya kaybetmezse bu kulvarda ilk sıraya yerleşecek. İlk sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik alan Pereira, bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik gördü.

Fenerbahçe'de Olimpiaskos maçı reçetesi: Problem son vuruş Fenerbahçe pozisyona giriyor ama noktayı koyamıyor. Olimpiakos maçında 16’da 3 isabet ettiren oyuncular, ligde de farklı değil. Geride kalan 7 karşılaşmada 92 şutun ancak 36’sı kaleyi buldu.

Fenerbahçe Olimpiakos karşısında ağır yara aldı Fenerbahçe baskılı oynasa da ne yaptığını bilen Olimpiakos'tu. Temsilcimiz, Szalai'nin büyük hatasında Tiquinho'nun sayısıyla geri düştü, beraberliği ararken Masouras'ın iki golüyle yıkımı yaşadı.