Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Uzun bir süredir hasret olduğu şampiyonluğa bu sezon ulaşmak isteyen ve lige oldukça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, millî maç arası öncesinde deplasmanda konuk olduğu Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Günün yıldızı ise bordo mavili takıma transferinden bu yana oldukça büyük bir katkı veren ve Kayseri’de iki gole imza atan Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas’tı.



Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Emrah’tan güzel gol

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 12’de Bakasetas’ın yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla öne geçti: 1-0. Öne geçtikten sonra farkı artırmak için önemli fırsatlar bulan Abdullah Avcı’nın takımında Danimarkalı golcü Cornelius direğe takıldı. İlk yarının son bölümünde yüklenen Kayserispor, 41’de Onur’un ortasına hareketlenen Emrah Başsan uçarak vurduğu kafayla ile skoru dengeledi: 1-1.

Heyecan fırtınası

Maçta ikinci yarı da oldukça hareketli geçerken, 57’de Cornelius ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Uğur Demirok penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Bakasetas takımını bir kere daha öne geçirdi: 2-1. Djaniny 77’de Abdülkadir Ömür’den aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalsa da vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi. 89’da Gavranovic yakın altıpastan çerçeveyi bulamayınca, nefesleri kesen 90 dakikada kazanan Trabzonspor oldu.

Maç fazlasıyla lider Trabzonspor Lig'in 8. haftası kapsamında Kayserispor'la karşılaşan Trabzonspor, maçı 2-1'lik skorla galibiyetle bitirdi. 18 puanla zirveye oturan Trabzonspor, maç fazlasıyla ligde lider konuma geçti.