Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu dönemi başladı. Turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın istifasının ardından Emre Belözoğlu'yla anlaşma sağlandığını duyurdu.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Başakşehir için yeni isim Emre Belözoğlu ​Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli yönetimin Kocaman’ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Emre Belözoğlu’ndan tartışmalara cevap: ‘Teklifte bulundular’ Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor’un boşalan teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu’nun ismi geçmişti. Çaykur Rizespor başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu’nun isminin geçmesinin ardından “Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam" demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belözoğlu ise “Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Rizespor’da Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! İmza atmaya çok yakın 5 haftada 1 puan alabilen Rizespor’da Bülent Uygun dönemi sona eriyor. Kötü gidişatın ardından Rizespor Bülent Uygun'la ayrılık kararı aldı. Yerine düşünülen ilk isim ise Emre Belözoğlu. Karadeniz ekibi resmi temaslara başladı. Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de ikna için devreye girdiği iddia edildi.