Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynan maçı Fenerbahçe 2-1 ile kazandı. Puanını 19'a çıkaran sarı-lacivertliler liderliği kaptırmadı.

BERISHA'DAN SİFTAH

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği golcü oyuncu Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 16. dakikasında Rossi'den aldığı pasla dönerek etkili bir vuruş yapan Berisha, takımını öne geçiren gole imza attı. Berisha'nın yanı sıra Luiz Gustavo da bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk defa gol sevinci yaşadı. Brezilyalı tecrübeli orta saha, maçın 45+5. dakikasında rakip fileleri havalandırıp takımını 2-0 öne geçirdi.



CRESPO İKİNCİ YARIYI GÖREMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Kasımpaşa karşısında ilk yarı sonunda oyundan alındı. Sarı-lacivertli takımla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Crespo, ikinci yarıda yerini Miha Zajc'a bıraktı. Crespo, müsabakanın 26. dakikasında sarı kart görmüştü.



ROSSİ GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Rossi, oynadığı futbolla göz doldurdu. Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu. Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.



Cocu Fenerbahçe dönemini değerlendirdi: Yanlış zaman Hollanda basınına konuşan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin hata olduğunu söyledi. Satır aralarında Ali Koç’u eleştirdi, “Bana hiç oyuncu almadılar” dedi.



Fenerbahçeli Dirar'a Kasımpaşa yolu gözüktü Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Dirar'a Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi.