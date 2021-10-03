Türkiye Gazetesi

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan gururlandıran bir haber geldi. Serbest stil 74 kiloda, Belaruslu rakibp Azamat Nurykau ile karşılaşan Fazlı Eryılmaz, maçı galibiyetle bitirerek dünya üçüncüsü olmayı başardı.

2-1'LİK ÜSTÜNLÜK BRONZ MADALYAYI GETİRDİ

Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı. Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti. Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'in başkenti Oslo'da devam ediyor.

FAZLI ERYILMAZ KİMDİR?

1997 doğumlu olan milli sporcu Fazlı Eryılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye'ye bağlı bir takımda kariyerini sürdürüyor. Demir, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupasında 74 kiloda bronz madalya maçına çıkıp, Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı. Rakibini 7-2 yenen Fazlı Eryılmaz, turnuvayı bronz madalyayla tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.

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