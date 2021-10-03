Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi'nde zirvede dev mücadele yaşandı. Liverpool-Manchester City ile karşılaştı. Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 69. dakikada Manchester City, Phil Foden ile skoru eşitledi. Salah'ın 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek attığı fantastik golle Liverpool galibiyet için yeniden umutlandı. Bu umutları De Bruyne bitirdi. De Bruyne 81. dakikada durumu tekrar eşitledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

Liverpoollu futbolcudan Fatih Terim'e ziyaret A Millî Takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, EURO 2020'den elenmemizin ardından eski hocası Fatih Terim ile görüştü.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 12 yıl sonra yeniden renklerine bağladı.