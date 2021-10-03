Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan gururlandıran haberler geleme devam ediyor. Fazlı Eryılmaz'ın bronz madalya haberinden sonra, Taha Akgül'den de sevindiren haber geldi. Akgül, 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu Milli güreşçimiz Fazlı Eryılmaz , Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında mücadele ettiği serbest stil 74 kiloda, dünya üçüncüsü oldu.

MÜSABAKA 6-4'LÜK SKORLA BİTTİ

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 1990 yılında Sivas'ta doğdu. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olan Akgül, 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Taha Akgül çeyrek finalde elendi Milli güreşçimiz Taha Akgül ABD'li Gable Dan Steveson’a yenilerek final şansını kaybetti. Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj maçına çıkacak.

Taha’nın altın çağı Varşova'da sekizinci defa Avrupa şampiyonu olan millî gururumuz Taha Akgül "Hedef Tokyo'da ikinci Olimpiyat altını" dedi.