Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş 'ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın'ın Süper Lig 'de şov yapması İtalya'da da yankı uyandırdı. 22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Lecce'de yarım sezon kiralık geçirmiş ancak sarı-kırmızılı forma ile fileleri havalandıramamıştı. Altay deplasmanında oyuna sonradan girip fileleri havalandıran, Sivasspor karşısında da attığı iki gol ve ilk golündeki müthiş vuruşu özellikle eski kulübüne yakın haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Haberlerde Güven'in dört maçta üç gol attığı hatırlatıldı.

SERGEN YALÇIN ÇOK MEMNUN

Pianete Lecce'de yayınlanan haberde, siyah beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi. Lecce taraftarları da golü sosyal medyadan sıkça paylaştı. Sitedeki haberde "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Lecce'de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Voleyle müthiş bir gol attı" ifadeleri yer aldı. Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun performansındaki hızlı yükselişe dikkat çekerken "O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" yorumunu yaptı.



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken golleri Güven Yalçın kaydetti.

PJANIC: TÜRK FUTBOLU BENİ ŞAŞIRTTI

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı Boşnak yıldız Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun kendisini şaşırttığını söyleyen Pjanic, "Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şu anda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'A CEZA

Sivasspor maçında sahada içindeki topa vurarak kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a en alt limitten ceza gelecek. Hakem raporunda tecrübeli çalıştırıcının topa vurması dışında bir ihlal bulunmadığı öğrenildi. Talimatnameye göre bu durumda Sergen Yalçın bir maç ceza alacak.

Beşiktaş, Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle geçti Beşiktaş Güven Yalçın'ın mükemmel volesiyle öne geçti. Sergen Yalçın kırmızı kart gördü, Rıdvan Yılmaz kendi kalesini vurdu. İşler kötüye gidiyordu ki Güven bir kere daha sahne aldı.