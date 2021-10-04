Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Haftaya olduğu gibi, millî araya da lider girmek istiyordu Fenerbahçe. Mekân Kadıköy, rakip ligin en istikrarsız takımlarından Kasımpaşa'ydı. Olimpiakos darbesinin ardından ilk on birde önemli değişiklikler yapan Vitor Pereira savunmadaki üçlüyü bozmasa da, ileride klasik üçlü yerine Rossi'yi bir adım geri çekip, Serdar Dursun ve Berisha'yla ikili forvete dönmüştü. Yetenek olarak daha kısıtlı görünse bile daha arzulu bir oyun sergiliyordu sarı lacivertliler. Ama birlikte oynamamanın handikapları da göze batıyordu.

BERISHA'DAN AÇILIŞ

Özellikle Serdar Dursun ile Ferdi arasındaki pas anlaşmazlıkları birçok fırsatı olgunlaşmadan eritti. Buna rağmen ileri uçtaki hareketlilik tribünleri heyecanlandıracak boyuttaydı. 16'da Rossi'nin pasında Berisha'nın dönerek yaptığı vuruş belki gollük kalitede değildi ama savunmaya çarpıp Ertuğrul'u yanıltan top ağlarla buluştu: 1-0. Sonrasında da Fenerbahçe'nin baskın olduğu anlar izledik. Kasımpaşa'nın bireysel hücumlarını kolaylıkla savunan ev sahibi ağır tempoda oynayınca skor gelişmedi.

PAŞA DÖNEMEDİ

İlk yarının son bölümlerinde gaza basan Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Muhammed'le yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Rossi'nin pasına gelişine vuran Gustavo farkı açtı: 2-0. Fenerbahçe rahatlamış görünüyordu ancak önce Galatasaray sonra Konya maçlarında 2-0'dan dönen Kasımpaşa, 53'te Travnik'in uzak direğe plasesiyle heyecanı körükledi: 2-1. F.Bahçe, Olimpiakos maçında olduğu gibi golden sonra oyun disiplininden koptu. Buna rağmen Kasımpaşa gol bulamayınca sarı lacivertliler liderliği korudu.

PEREIRA AVRUPA'YI GERİ ATTI

Vitor Pereira, kısa sürede yedi maç yaptıklarını hatırlatırken "Millî ara bizim için tam zamanında geldi. Nihayet dinleneceğiz" dedi. "Yenilgilerden hangisini istemezdiniz" sorusuna Pereira "Olimpiakos" cevabını verse de "Ama bizim önceliğimiz lig" açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe ligin 9. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

MESUT GERGİNLİĞİ

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Olimpiakos maçında yer almayan oyuncu Kasımpaşa maçında da kulübedeydi. Saha kenarında ısınan Mesut, oyuna giremeyeceğini anlayınca kulübeye gelirken Pereira’nın önüne tişörtünü çıkarıp attı. Başkan Ali Koç ise maçtan sonra yaptığı açıklamada “Aralarında bir sıkıntı yok” dedi.

HATALAR EN ÇOK BİZE

Mesut’un takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Koç “Mesut Özil buraya Fenerbahçe’yi yedi sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi” ifadelerini kullandı. Hakem kararlarından en çok canı yanan kulübün Fenerbahçe olduğunu da dile getiren Koç “Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasa, İstanbul’da kıyamet kopardı” diye konuştu.

Cocu Fenerbahçe dönemini değerlendirdi: Yanlış zaman Hollanda basınına konuşan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin hata olduğunu söyledi. Satır aralarında Ali Koç’u eleştirdi, “Bana hiç oyuncu almadılar” dedi.

Fenerbahçe'de Olimpiaskos maçı reçetesi: Problem son vuruş Fenerbahçe pozisyona giriyor ama noktayı koyamıyor. Olimpiakos maçında 16’da 3 isabet ettiren oyuncular, ligde de farklı değil. Geride kalan 7 karşılaşmada 92 şutun ancak 36’sı kaleyi buldu.