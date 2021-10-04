Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray UEFA’da, Şampiyonlar Ligi tadında zorlu bir grupta mücadele etmesine rağmen önce Lazio’yu devirdi, sonrada Marsilya deplasmanından puanla dönmeyi başardı. Sarı kırmızılılar Avrupa sahnesinde kükrerken ligde ise bir hayli zorlanıyor. Şu ana kadar 10 puan bırakan Aslan dün maça iyi başlayıp öne geçmesine rağmen bir anda 2-1 yenik durumda buldu kendini. 10 kişi de kalan İstanbul ekibi santrasız bir golle son anda üç puana kavuştu.

TAKTİK DEĞİŞİNCE

Bu sezona 11 yeni transferle neredeyse kadrosunu yeniden inşa ederek başladı Galatasaray. Bu sırada yönetim de değişti, değişmeyen tek şey ise taktik dizilim oldu. Dün 4-1-4-1’den verim alamayan Terim ikinci yarıya çift forvetle çıktı. Taktiksel değişim hemen sonuç verdi. İlk 45’te neredeyse tek pozisyonda golü bulan Aslan, ikinci devrede önce Mustafa sonra Halil ile net fırsatlar üretti. Daha sonra Mustafa beraberliği, Morutan da son dakikada da olsa galibiyeti getiren gole imza attı.



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ORTA SAHA PROBLEMİ

Bu sezon Galatasaray’a bakıldığında çok gol yiyor savunmasında problem var, az atıyor hücum hattı yetersiz denebilir. Ama sarı kırmızılılarda sıkıntının en büyüğü orta sahada. Taylan, Berkan, Cicaldau üçlüsü birbirlerine çok benzer tipte oyuncular. Mücadeleciler, dinamikler. Fakat ne defansa ne de hücuma yeteri kadar katkı sağlayamıyorlar. Net bir ön libero eksikliği defansa zor anlar yaşatırken bu eksiklik yüzünden yeteri kadar ileri çıkılamaması da forvetlere az top gitmesine neden oluyor.

"HAKEM KONUŞMAYALIM"

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, "Hakem maçın önüne geçti mi?" sorusuna "Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Topu kaptırdık, penaltı oldu. O oldu, bu oldu. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeyin öne geçmesini istemem. Beni mazur görün, bu maçta hakem konuşmayalım" karşılığını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Marsilya maçından sonra çocuklar belki de yatmadı, tek idmanla maça çıktık. 10 kişiye maç kazandık. Galatasaray budur, reaksiyon gösterir, ortaya karakter koyar" sözlerini kullanırken, "Babel maçın en iyisiydi. Mustafa ve Diagne de bizi memnun etti" şeklinde konuştu.

BABEL: ANLAMLI GALİBİYET

G.Saray'da dün futboluyla göz dolduran Ryan Babel, "Maç öncesi bir gerginlik vardı. Tansiyonu yükseltici açıklamalar, ister istemez bizi biraz daha motive etti. Böyle güzel bir galibiyetin gelmesi, son dakikada olması çok daha anlamlı oldu" dedi.

DIAGNE FARKINI GÖSTERİYOR

Göztepe ve Marsilya maçlarında sonradan oyuna girerek etkili olan Diagne dün de son bölümde süre aldı ve maçı çevirdi. Morutan'a golü attırdıktan sonra sevinmemesiyle dikkat çeken futbolcu, maç sonrası paylaşımında, "Böyle devam" ifadelerini kullandı.

ELMAS'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Rizespor'la Oğulcan Çağlayan sıkıntısı yaşayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Çgalibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" paylaşımı yaptı.

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