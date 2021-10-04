Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedelinin 8-9 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında açıklamada bulundu. Başarılı stoperin dünya çapında olduğunu vurgulayan Koç, "Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor, görüyorsunuz" diyerek iddiaları yalanladı.

“ALABİLİYORLARSA GELSİNLER BAKALIM”

Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yendi, liderliğe kuruldu UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde hata yapmadı. Berisha'nın öne geçirdiği Fenerbahçe, Gustavo ile farkı ikiye çıkardı. Travnik'in golü Kasımpaşa'ya yetmedi.

Fenerbahçe liderliği kaptırmadı Fenerbahçe, evinde hata yapmayarak Kasımpaşa'yı 1 farkla yendi. Böylelikle sarı-lacivertliler, millî araya lider girmeyi başardı.

Cocu Fenerbahçe dönemini değerlendirdi: Yanlış zaman Hollanda basınına konuşan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin hata olduğunu söyledi. Satır aralarında Ali Koç’u eleştirdi, “Bana hiç oyuncu almadılar” dedi.