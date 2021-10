Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın istifasının ardından Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Benim için Başakşehir ailesinin farklı bir yeri olduğunu söylememe gerek yok" dedi.

Herkesin kariyerinin sonuna geldiğini düşündüğü dönemde, 35 yaşında Başakşehir'e transfer olduğunu, ardından da Fenerbahçe'ye gittiğini belirten Belözoğlu, "40 yaşında A Milli Takım'da oynayacak kadar motive olmamada yegane sebep bu ailenin içinde olmaktı, burada doğruları görmekti, gösterilen sevgiydi. O yüzden bugün burada olmak benim için gerçekten mutluluk verici" dedi.

"BENİM İÇİN MÜKEMMEL BİR DUYGU"

"Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birisini şu an yaşıyorum" diyen Belözoğlu, "Futbolun içinde kalmak isteğimi hepiniz biliyorsunuz. Futboldan sonra da en büyük hayalim bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan birisi olmak. Bugün bu ailenin içinde resmi olarak ilk defa teknik direktör olarak sözleşmeye imza atmak benim için mükemmel bir duygu. Bu imza aşamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, "Hedeflerimiz net şekilde üstlere oynamak. Pozitif ofansif oyunu oynatmak istiyorum takımıma" dedi.

"BAŞAKŞEHİR ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE ÇEKTİ"

Başakşehir'de teknik direktör olarak neleri hedeflediğinin sorulması üzerine turuncu lacivertlilerin yeni çalıştırıcısı, "Başakşehir çıtayı gerçekten çok yükseğe çekti. Şampiyonluğu yaşadı Okan hocayla. Abdullah hocanın inşaa ettiği, Okan hocanın devam ettirdiği zorlu bir görev beni bekliyor. Aykut Kocaman gibi çok değerli, futbolculuğuna ve daha sonra teknik adamlığına birebir şahit olduğum benim için çok değerli bir insandan bu görevi devralıyorum. Allah nasip ederse Okan ağabeye nasip olanı, futbolculuğumda yaşayamamış olduğumu teknik adam olarak yaşamak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"BİR YERE HERALDE TEMAS ETTİK"

Pro lisans konusuna da değinen Emre Belözoğlu, "Özellikle ben hocaya olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı bu. Bir yere herhalde temas ettik. Diğer Avrupa takımlarında birçok oyuncu futbol oynarken de teknik adam lisansları, eğitimleri alabiliyorlar. Ne yazık ki kendi memleketimde futbolu geç bırakmak bu anlamda dezavantaj oluşturuyor. Sonuç itibariyle benim elimde A Lisans'ım var, TFF’nin de belli kurallar var Pro lisansa aday olabilmeniz için. Onu doldurmak adına çok kısa bir sürem kaldı. O süre tamamlandıktan sonra Pro lisans kursuna yazılacağım, kursa girdikten sonra zaten Pro lisanslı hoca olarak görülüyorsunuz. O problem de ortadan kalkmış olacak" dedi.

"SON GÜNE KADAR CİDDİ TEKLİFLER OLDU"

Son güne kadar çok ciddi teklifler aldığını dile getiren Emre Belözoğlu, ilgilenen kulüplere ve yöneticilere teşekkür ederek, "Burada benim adıma öncelikle başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz, her şeyin çok daha ötesinde. Onun bir sözüne bakıyordu zaten bu. Aynı zamanda bu ailenin, kulübün içinde olmak, Başakşehir Kulübü’nü tanımam da etkenlerden bir tanesiydi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur her şey" ifadelerini kullandı.

Başakşehir için yeni isim Emre Belözoğlu ​Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli yönetimin Kocaman’ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi Süper Lig ekibi Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fatih Karagümrük maçının ardından sunduğu istifasının kabul edildiğini açıkladı.