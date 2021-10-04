Ersun Yanal Antalyaspor'da bir yol hikayesi yazmak istiyoruz FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'nın benzeri Avrupa’da zor bulunacak tesis ve alt yapı organizasyonuna sahip olduğunun altını çizerek, "Paris’i duyduğunuzda nasıl Eyfel ve Paris Saint-Germain aklınıza geliyorsa, Madrid için Real Madrid, Münih için Bayern Münih, Milano için Milan ve Inter ne ifade ediyorsa Antalya için de Antalyaspor’un onu ifade etmesini hedefliyoruz” dedi.