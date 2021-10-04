Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını resmen ayırdı. Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ersun Yanal 700'üncü maçına çıkıyor Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, yarınki Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak.
Ersun Yanal Antalyaspor'da bir yol hikayesi yazmak istiyoruz FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'nın benzeri Avrupa’da zor bulunacak tesis ve alt yapı organizasyonuna sahip olduğunun altını çizerek, "Paris’i duyduğunuzda nasıl Eyfel ve Paris Saint-Germain aklınıza geliyorsa, Madrid için Real Madrid, Münih için Bayern Münih, Milano için Milan ve Inter ne ifade ediyorsa Antalya için de Antalyaspor’un onu ifade etmesini hedefliyoruz” dedi.
Ersun Yanal 700'üncü maçına çıkıyor Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, yarınki Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak.
Ersun Yanal Antalyaspor'da bir yol hikayesi yazmak istiyoruz FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'nın benzeri Avrupa’da zor bulunacak tesis ve alt yapı organizasyonuna sahip olduğunun altını çizerek, "Paris’i duyduğunuzda nasıl Eyfel ve Paris Saint-Germain aklınıza geliyorsa, Madrid için Real Madrid, Münih için Bayern Münih, Milano için Milan ve Inter ne ifade ediyorsa Antalya için de Antalyaspor’un onu ifade etmesini hedefliyoruz” dedi.