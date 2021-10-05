Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni yıldızlarından Miralem Pjanic yayıncı kuruluşa iddialı açıklamalar yaptı. “Ben kazanmak için buradayım, kazanılacak ne varsa kazanmak için buradayım” diyen Boşnak oyuncu, “Kaç puan olur bilmiyorum, maç maç gitmekte fayda var. Her maçı kazanabilecek potansiyeldeyiz. Ligin nasıl kazanıldığını bilen bir takımız, baskıyla mücadele etmeyi biliyoruz. Türkiye gibi taraftar baskısını yoğun hisseden ülkelerde bu önemli. İyi sezon olacağını söyleyebilirim. Umarım sezon sonunda şehri siyah beyaza boyayacağız” şeklinde iddialı konuştu.

Türkiye’yi seviyoruz

Hocası Sergen Yalçın için, “O bir efsane. Ne kadar başarılı olduğu geçen sezon alınan iki kupada anlaşılıyor zaten. Antalya maçında aldığı kararlarla kalitesini bir kere daha gösterdi” diyen Pjanic, “İyi gidiyoruz şu anda aslında ama şanssız sakatlıklar yaşadık. Tüm takım fit ve sağlıklı olduğunda neler yapabileceğimizi ben biliyorum. Çok tecrübeli, kaliteli ve iyi futbolcularımız var. Tam takımken kolay kolay bu işi bırakmayız” vurgusu yaparken, “İstanbul’da, Türkiye’de olmak beni ve ailemi mutlu ediyor, taraftarların sevgisi hoşuma gidiyor” sözlerini kullandı.

Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

BİR KELİME - BİR CEVAP

> İnönü Stadı: Spektaküler

> Siyah beyaz: Renklerim

> İstanbul: Fantastik

> Türkiye: Güzel ülke

> Sergen Yalçın: Efsane

> Messi: Fenomen

> Juventus: Kalbimdeki kulüp

> Bosna: Aşkım

> Oğlun: Hayatım

UĞURLU TAKVİYE

Beşiktaş, son olarak Kasımpaşa Kulübü’nde çalışan kondisyoner Uğur Gürel’i sağlık ekibine getirildi. Sahaya Dönüş Antrenörü olarak görev yapacak olan Gürel, sakat oyuncuları hızlı iyileştirmesiyle ün kazanan bir isim. Genç çalıştırıcı özel çalışmalarla oyuncuların performansını yukarıya çıkarmasıyla da biliniyor.

EN İYİSİ ROSIER

Süper Lig'de son olarak DG Sivasspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta ilk golün asistini yapan Valentin Rosier 2021 yılında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. İlk gol pasını 3-0 kazanılan Çaykur Rize karşılaşmasında yapan 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Sivasspor maçında da 'al da at' dercesine yaptığı ortayla altıncı asistine ulaştı ve 2021'de Süper Lig'de en fazla gol pası veren savunma oyuncusu oldu.

Miralem Pjanic sahne alıyor Teknik Direktör Sergen Yalçın, Boşnak orta saha oyuncusuna Yeni Malatyaspor önünde on birde yer verecek. Takımın saha içi organizasyonu yıldız oyuncu üzerinde şekillenecek