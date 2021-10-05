Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş’in yerine A Millî Takım’ın başına getirilen Stefan Kuntz, millî takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ile birlikte basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kuntz, takımın durumundan, hedeflerine kadar samimi açıklamalarda bulundu. A Millî Takım’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Kuntz “Geçmişte alınan iyi sonuçlar var. Fakat sonra olumsuza dönen bir tablo var. Öncelikle oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde bunun sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak” dedi.

GEÇMİŞİ YARGILAMAM

A Millî Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla ilgili görüşlerini aktaran Stefan Kuntz “Ben o dönemde Alman televizyonu için yorumculuk yapıyordum ve maçları izledim. Tabii benim yaptığım analizler dışarıdan bir göz. İçeride olanları bilmiyorum. Ama geçmişte olanın neden olduğunu yargılamak da benim işim değil. Onları Avrupa Şampiyonası’na götüren performansları her ne ise oyuncularımızı o performanslarına geri döndürmek işim diye düşünüyorum” diye konuştu.

DANIŞARAK SEÇTİM

Oyuncularla ilgili birçok bilgi aldığını sözlerine ekleyen Alman teknik adam “Her teknik adamın kendi tarzı vardır. Ben de olaya kendi tarzımla yaklaşacağım. Oyuncuları, en iyi performanslarını kulüpte sergileyen yapbozun parçaları gibi düşünürsek bu iyi oynayan yapboz parçalarını yani oyuncularımızı resim oluşturmak için kullanacağız. Benim işim bu, çalışmam bu şekilde olacak. Hem öğretip hem öğrenmek hayatımın parçası. İletişim de benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

KUNTZ'DAN İNCİLER

> “Almanya’da da prim konusu tartışılagelmiştir. Ama bir taraftan da bu bir kulüp takımı değildir. O yüzden gurur, onur, ülkeyi temsil etme gibi faktörler devreye girdiği için orada ikinci planda kalır.”

> “Şenol Güneş’le şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı. Fakat eski analiz ekibinin verilerinden faydalandık, çünkü bize ulaştırdılar bu verileri. Ben ön yargısız bir şekilde kendi yolumdan yürümek istiyorum.”

> “Alman Ümit Millî Takımı’ndaki tarzımız dörtlüydü. Ama rakibe karşı üçlü daha iyi sonuç verir kararına vararak üçlü kullandık. Oyuncular hangi taktiksel formasyona yakınsa onu oynarız.”

> “Kesinlikle dalga geçmek amacında değildim. Eğer kalpten, içinde saygı da barındırarak söylenen bir küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Sergen’i üzmek istemedim.”

İSTANBUL’DA MUTLU BİR ALMAN

Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, Riva’da spor müdürleriyle tanışma amaçlı bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bol bol espri yapan ve oldukça mutlu olduğu gözlenen Alman teknik adam görüşme sonrası spor müdürümüz Ercan Yıldız’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇALHANOĞLU'NA SARILDI

A Millî Takım, yeni teknik direktör Kuntz’la ilk idmanını yaptı. Alman çalıştırıcının bütün futbolcularla tek tek ilgilenmesi dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu’na sarılan ve ‘Hoş geldin’ diyen Kuntz, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Oyuncular daha sonra topla koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Türkiye’nin geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu söyleyen Stefan Kuntz “Millî takım kapısı bütün oyunculara açık. Açıklamış olduğumuz kadromuzda bulunmayan oyuncuların millî takım kariyeri bitti, gelmeyecek diye düşünülmesin lütfen. Burada olanlar da sonsuza kadar burada kalacak diye kural yok. Kapılar kimseye kapalı değil, kimsenin yeri de garanti değil” dedi.

TÜRKİYE İÇİN SEÇECEĞİM

Kadroyu oluştururken birçok kişiyle konuştuğunu ifade eden Kuntz “Hamit de benim en yakınımdaki kişi. Bazı oyuncularla da görüştüm, fikirlerini aldım En sonunda argümanlarımızı ortaya koyduk, kadroyu seçtim. Bu dört maç geçtikten sonra Türkiye için oynayabilecek Türk oyuncuyu gerçekten iyiyse Türkiye için oynama adına ikna etmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu A Milli Futbol Takımı’nda Alman teknik hoca Stefan Kuntz’un dönemi başladı. Hocanın merakla beklenen yardımcısı ise Kenan Koçak oldu. 40 yaşındaki Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum" dedi.

PARMAĞINDA KIRIK VAR

Altay maçında sol el parmaklarından biri kırılan Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman, yoğun maç trafiği göz önüne alınarak aday kadrodan çıkarılırken yerine Galatasaray’ın golcüsü Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Kenan’ın Norveç maçı sonrasında operasyon geçireceği belirtildi.

HAMİT ALTINTOP: SIRAYA GİRECEKLER

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Stefan Kuntz ile birlikte kurmaya çalıştıkları sistemi anlattı. Altıntop; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarından bahsederken “Kısa vadede Dünya Kupası’na katılmak. Bunu başarabiliriz. Orta vadede Avrupa Şampiyonası’na kesinlikle katılmamız lazım. Orada da kesinlikle başarılı olmalıyız. Uzun vadede de FIFA sıralamasında ilk 15’i, ilk 10’u zorlamak. Çünkü o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak da var” ifadelerini kullandı.

HER ALANDA DEĞİŞİKLİK

Türk pasaportlu oyuncuların millî takım tercihiyle ilgili Hamit Altıntop “Buraya öyle bir futbol ortamı girecek ki, dışarıda kuyruk olacak. Türk pasaportu varsa ve iyi oynuyorsa herkese kapımız açıktır. Ama ‘Biz A Millî Takım’a banko oynarsak geliriz’ gibi talepler var. Dünyanın en saçma şeyi. Ne söyledik; her alanda değişikliğe gidiyoruz. Tarzımızla, sistemle ve bu sistemin sürdürülebilir olmasıyla… Bunları yakından göreceksiniz. Hiçbir şekilde şahıslarla alakalı olmayan bir sistem olacak” diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli cevap Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un "Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor" açıklaması sonrası sosyal medya hesabından Ferdi'nin kimliğini paylaştı.