Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Çaykur Rize deplasmanında tabloyu tersine çeviren bir Aslan vardı. Daha önce Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında öne geçmesine rağmen skoru tutamayan Galatasaray’dan geriye düştüğü mücadeleyi kazanan bir takıma evrildi sarı kırmızılılar. İşte bu evrilme UEFA Avrupa Ligi’ndeki grup liderliği alkış alan ancak yerelde tenkitleri artan teknik direktör Fatih Terim’i fazlasıyla memnun etti. Tecrübeli teknik adam zorlu deplasmanda üç puandan daha öte kazanımlar elde ettiğini söyledi.

BUNU İSTİYORUM

Karadeniz dönüşü takımını onore edici bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam “Bu maçta iyi oyun, taktik disiplin gibi şeylerden çok daha önemli bir olay yaşadık. Moralinizin bozulacağı birçok kırılma anı vardı ve bunlar üst üste gerçekleşti. Önce öne geçtik, sonra goller yedik ve geriye düştük ardından, on kişi kaldık. Ancak sizler büyük bir reaksiyon gösterip mağlubiyeti kabullenmediniz. Bu ilerisi için umut verici bir tabloydu. Sizden beklediğim de buydu” diyerek savaşçı mücadeleyi beğendiğini ifade etti.



Galatasaray, Çaykur Rizespor'u son saniyede bulduğu golle 3-2 mağlup etti

YENİSİ YOLDA

Stat isim sponsorluğu için büyük beklentiler içinde olan Galatasaray’da dün Türk Telekom devri resmen sona erdi. Geçtiğimiz gün Ali Sami Yen’den tabelalar sökülürken resmî siteden de duyuru yapıldı. Yönetimin bir hava yolu şirketiyle anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

İCRAATIN İÇİNDEN…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün GS TV’de 100 günlük faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıklayacak. Seçim vaatlerinden olan şeffaflık ilkesi adına bu sunumu yapacak olan Elmas, programda transferden sponsorluklara kadar birçok konuda detaylı bilgiler verecek.

İZİN JESTİ

UEFA ve ligi bir arada götüren ve biraz da yorgun düşen Aslan’da Fatih Terim millî arada takıma üç gün izin vermeyi düşünüyordu. Son anda gelen galibiyet moralleri yükseltti ve Fatih Terim izni dört güne çıkardı.

Galatasaray son saniyede Rizespor'u devirdi Mustafa'nın vuruşuyla öne geçen Galatasaray, Pohjanpalo'nun iki golüyle şoku yaşadı. Mustafa bir daha sahne aldı. Galatasaray’da Berkan atıldı, Rize'de Boldrin penaltı kaçırdı. Uzatmada Diagne'nin sürüklediği ataktaki 'al da at' pasında Morutan sonucu belirledi

Galatasaray SK 116 yaşında Türkiye futbolunun köklü klüplerinden biri olan Galatasaray Spor Klübü, 116 yaşına girdi.