Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonunun 6'ncı haftasında Başakşehir deplasmanında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna ile yollarını ayıran ve yerine Ersun Yanal'ı getiren Antalyaspor'da yeni arayış başladı. Çıktığı 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi alan Yanal, Antalyaspor ile yolları ayırdı.

3 İSİM ÖN PLANDA

Kırmızı beyazlı yönetim vakit kaybetmeden yeni teknik adam için arayışa koyulurken, listede birçok isim olsa da 3 kişi ön plana çıkıyor.

Bunlardan ilki uzun yıllar Fatih Terim’in yardımcılığını yapan ve yoluna teknik direktör olarak devam etmek için ekipten ayrılan Ümit Davala. Antalyaspor idarecileri, antrenörlük hayatında başarılı olacağına inandığı Davala’nın takımın başına getirilmesine sıcak bakıyor.

2020-2021 sezonunda Alanyaspor’un başına geçen ve özellikle oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan, geçtiğimiz günlerde de görevi son bulan 41 yaşındaki Çağdaş Atan da Akdeniz temsilcisi için aday olan bir diğer çalıştırıcı.

Antalyaspor Altyapı Koordinatörlüğü ve Antalyaspor U21 teknik direktörlüğü yapan Osman Akyol, A Takım için düşünülenler arasında. Akyol’un, kulübün iç dinamiklerini bilmesi ve özellikle altyapıya hakim olması avantaj olarak görülüyor.

Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Stefan Kuntz, A Millî Takım'daki düşüşün sebeplerini arıyor Millî takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam Stefan Kuntz “İyi sonuçların ardından olumsuza dönen bir tablo var. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak” dedi.