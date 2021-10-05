Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında bir sorun olmadığına dair açıklamaya yayınlayarak haklarında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi gösterilmeye çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.

'Artık Kimse Mesut Değil' başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.

Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.

Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'dır.

Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair oluşturulmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz."

Mesut Özil ve Pereira arasında ipler gerildi! Ünlü futbolcu çılgına döndü Fenerbahçe'nin 8. hafta maçı kapsamında karşılaştığı Kasımpaşa maçı her ne kadar galibiyetle sonuçlansa da Özil'in Pereira tepkisi galibiyete gölge düşürdü. Maça alınmayan Özil, adeta çılgına döndü.

Millî ara dönüşü özlenen Fenerbahçe sahada olacak Fenerbahçe'nin ligde 5, Avrupa’da 3 olmak üzere 8 maçlık serüveni Trabzonspor deplasmanıyla başlayacak. Bir terslik olmazsa takım ilk defa bir maça tam kadro çıkacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yendi, liderliğe kuruldu UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde hata yapmadı. Berisha'nın öne geçirdiği Fenerbahçe, Gustavo ile farkı ikiye çıkardı. Travnik'in golü Kasımpaşa'ya yetmedi.