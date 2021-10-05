Türkiye Gazetesi

Antalyaspor’da Nuri Şahin dönemi başlıyor. Ersun Yanal’la yolların ayrılmasının ardından teknik adamlık koltuğuna orta saha oyuncusu Nuri Şahin getirildi.

HEM OYUNCU HEM TEKNİK ADAM

Nuri, Antalyaspor için futbolunu oynamaya devam edecek. Ancak ilerleyen süreçte bu görevde kalıcı olup olmayacağı hakkında bilgi aktarılmadı.

Antalyaspor'da Ersun Yanal sonrası 3 önemli aday Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları sürerken, ön plana çıkan isimler Ümit Davala, Çağdaş Atan ve Osman Akyol oldu.

Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti Deplasman maçında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-0 yenik başladığı maçı ikinci yarıda attığı 3 gol sonrası zaferle bitirdi.