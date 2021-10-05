Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit’e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya
Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem
Antrenör: Giovanni Guedetti
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma
Antrenör: Ferhat Akbaş
Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)