Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona sakatlık kâbusuyla başlayan Fenerbahçe ilk üç haftalık periyotta da üst üste gelen darbelerle kadro sıkıntısı yaşadı. Sarı lacivertli oyuncular yüksek idman temposu ve yoğun maç trafiğinde özellikle adale sakatlıklarından muzdarip olurken Vitor Pereira frene basarak takımını düzlüğe çıkardı. İdman saatlerini öğleden sonraya kaydırarak oyuncularına daha fazla uyku ve dinlenme fırsatı veren Portekizli, maçlara ilk on birde çıkanları yenileme antrenmanlarıyla diri tuttu. Tek problem taktik çalışmalar oldu ki, bunun da millî arada giderilmesi planlanıyor.

Sahada konuşurum

Sakat oyuncunun kalmadığı Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına daha güçlü ve moralli hazırlanacak. En büyük endişesi millî oyuncularının sakatlık yaşaması olan Pereira, bir de Kim ve Szalai’nin dinlenememesini dert ediyor. Buna rağmen taktikle ilgili çalışmalara daha rahat eğilme imkânı bulan Portekizli, kendisine ve takımına güveniyor. “Lider ama kötü oynuyor” eleştirilerine kulak asmayan Pereira “Benim için ne kaybedince her şey çok kötü oluyor ne de kazanınca her şey mükemmel. Ben sahada konuşmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

SERDAR’IN YÜKSELİŞİ

Fenerbahçe’deki stoper bolluğuna rağmen pes etmeyen Serdar Aziz formayı kaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon yakaladığı çıkışın ödülünü üç yıl sonra millî takıma seçilerek aldı. Yönetim, teknik heyetin de memnun olduğu tecrübeli stoperin sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünüyor.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Geçen sezon duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çeken Fenerbahçe, akan oyundaki beceriksizliğiyle eleştiriliyordu. Şimdi işler tersine döndü. Rakip fileleri 12 defa havalandıran sarı lacivertliler, duran toplardan sadece bir gol buldu. Fenerbahçe bu istatistikte Rize ve Karagümrük’ün ardından ligin en kötüsü.

HOCA İLE PROBLEM YOK

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında soğuk rüzgârlar estiğine dair haberler kulüp tarafından yalanlandı. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşımını Mesut da ‘beğendi.’ Soğuk algınlığı sebebiyle formasından uzak kalan Özil’in Trabzon’da ilk on birde olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması Fenerbahçe, Mesut Özil ve Teknik Direktör Vitor Pereira arasında gerginlik olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Millî ara dönüşü özlenen Fenerbahçe sahada olacak Fenerbahçe'nin ligde 5, Avrupa’da 3 olmak üzere 8 maçlık serüveni Trabzonspor deplasmanıyla başlayacak. Bir terslik olmazsa takım ilk defa bir maça tam kadro çıkacak.