Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Güven Yalçın yeniden parlıyor. 2018’de Leverkusen’den 150 bin avroya transfer edilen genç oyuncu, özellikle sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla tribünleri heyecanlandırmış ancak performansını artıramamıştı. Son iki maçta takımın en iyi ismi olarak öne çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Cyle Larin’in ‘tahtına’ göz koydu. Kanadalı Larin geçen sezon sol kanatta görev almasına rağmen takımın en golcü ismi olmuş ve attığı sürpriz goller sebebiyle taraftarlar ona “Arka direk Larin” demişti.

Sözleşme yolda

Kanadalı oyuncunun sözleşme konusunda problem çıkarması Güven’i ön plana çıkardı. Son iki maçta üç gol atan genç oyuncu arka direkte aynen Larin gibi kendisini unutturmasıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Geçen sezon sonunda Güven’le ilgili “En büyük başarısızlığım Güven Yalçın’dır. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı” diyen Sergen Yalçın da oyuncusundan tekrar verim aldığı için mutlu. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın’la yeni anlaşma imzalayacak.

36. MADDEDEN SEVK ALDI

Sivas maçında saha içine girerek topa vuran ve oyundan atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. 36. maddeden disipline gönderilen Yalçın'ın bir maç ceza alması ve Başakşehir maçında tribünde olması bekleniyor.

Güven Yalçın'ın golü İtalya'da büyük ses getirdi Sivasspor'a biri muhteşem iki gol atan Beşiktaşlı yıldız oyuncu Güven Yalçın'ın performansı geçen sezon formasını giydiği Lecce'de konuşuluyor: O golü İtalya'da atsa kariyeri farklı gelişirdi.

Beşiktaş, Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle geçti Beşiktaş Güven Yalçın'ın mükemmel volesiyle öne geçti. Sergen Yalçın kırmızı kart gördü, Rıdvan Yılmaz kendi kalesini vurdu. İşler kötüye gidiyordu ki Güven bir kere daha sahne aldı.