Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Bu sezona yaptığı 11 transferle iddialı giren ancak ligde beklenmedik kayıplar yaşayan Galatasaray’da değişim kapıda. Rakibe ve yere göre benimsediği futbol anlayışıyla Avrupa sahnesinde önce İtalyan ekibi Lazio’yu deviren daha sonrada zorlu Marsilya deplasmanından puan çıkaran sarı kırmızılılar, ligimizde daha yolun başında olmasına rağmen 10 puan kaybetti. Alınan skorlardan daha çok oyun anlayışı ve takımın performansı eleştirildi. Ve yeni taktik planında da Göztepe ve Rize maçları ayrı bir yere kondu.

Millîler dönünce

Sebebi de iki mücadeleye de 4-1-4-1 sitemiyle başlayıp geriye düşülmesine rağmen maçların çevrilmesi. Kilit nokta da Terim’in çift forvet anlayışını benimsemesi, önde baskı ve oyun kurulması sonrası sonuç alınması. 13 oyuncusunun millî takımlardan dönmesini bekleyen Hoca, sonrasında Mustafa, Halil ve Diagne üçlüsünden ikisini beraber kullanıp yüksek verim almak amacında. Üçlü orta sahadan vazgeçmeye hazırlanan Terim, millî arada takımına 4-4-2 ve 4-2-3-1 formatlarını ezberletmeyi düşünüyor.



Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan son maçta Galatasaraylı Diagne son saniye golüyle takımına 3 puanı kazandırmıştı

Vaatlerimizi tutuyoruz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna görev süresini değerlendirirken, "100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hâlâ devam ediyor" dedi.

Galatasaray son saniyede Rizespor'u devirdi Mustafa'nın vuruşuyla öne geçen Galatasaray, Pohjanpalo'nun iki golüyle şoku yaşadı. Mustafa bir daha sahne aldı. Galatasaray’da Berkan atıldı, Rize'de Boldrin penaltı kaçırdı. Uzatmada Diagne'nin sürüklediği ataktaki 'al da at' pasında Morutan sonucu belirledi

Galatasaray SK 116 yaşında Türkiye futbolunun köklü klüplerinden biri olan Galatasaray Spor Klübü, 116 yaşına girdi.