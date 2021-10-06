Türkiye Gazetesi

Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 8 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.

Montoya, 3. sırada tamamladığı yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

2006'DA EN HIZLI TUR SCHUMACHER'İN

2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman Michael Schumacher yaptı.

Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

2007'DE EN HIZLI TUR RAIKKONEN'İN

2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti.

McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

2008'DE FERRARİ PİLOTLARI MONTOYA'NIN REKORLARINA YAKLAŞTI

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.

Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.

Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

2009'DA EN HIZLI TUR BUTTON'IN

2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı.

Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

2010'A HAMİLTON DAMGASI

İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı.

Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süreyle en hızlı tur zamanını elde etti.

2011'DE EN YÜKSEK HIZ PEREZ'DEN

Bu yıl Red Bull adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı.

Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.

Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703'lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.

2020'NİN EN HIZLI TURUNU NORRIS ATTI

Geçen yıl pilotları zorlayan ve sürprizlere yol açan sağanak, en hızlı tur zamanının da ilk kez 1.30'un üzerine çıkmasına neden oldu.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, geçen yılki yarışta 1.36.806'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.