UFC kafes dövüşçülerinin efsanelerinden Khabib Nurmagomedov, emekli olmuştu. Ünlü dövüşçü dünya yıldızı olan Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin çektikleri video sosyal medyada gündeme oturdu.
“O ŞİMDİYE KADARKİLERİN EN İYİSİ”
Ronaldo'yla kafa kafaya geldikleri anı Khabib, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi. İşini yapmaya devam et şampiyon, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyorsun" notuyla paylaştı.
Cristiano Ronaldo’ya ağır darbe! Danışmanı tarafından dolandırıldı Futbolun ikonlarından olan Cristiano Ronaldo'nun 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Danışmanının Ronaldo’nun kartıyla, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin Euro çaldığı tespit edildi. Eski Fenerbahçeli Nani ve Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in de bu danışman tarafından dolandırıldığı açıklandı.
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor! Teklif Ronaldo’dan geldi Restoran zinciri sahibi olan Türk aşçı Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığını açıkladı. Burak Özdemir, "Cristiano Ronaldo ağabey ile görüşme halindeyiz. Bana 'İngiltere'ye gel' dedi. Bana o ısrar etti" diye konuştu.
Cristiano Ronaldo’dan kötü haber! Hayatı ve kariyeri risk altında 36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon yuvası Manchester United için ter dökecek. Ancak Ronaldo’nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler iddia edildi. İddialara göre Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor.