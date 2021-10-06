Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Başakşehir’in yeni hocası olarak göre getirilen Emre Belözoğlu’nu duygusal bir mesajla kutladı.

ACUN ILICALI’DAN DUYGUSAL MESAJ

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun çok önemli bir değerisin, futbolcuyken yazdığı tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın bağışı nereye gitti? Haluk Levent açıkladı AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, orman yangınları için 5 milyon liralık bağış yapan Acun Ilıcalı'nın yardımlarının nereye gittiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise’nin yerine Oğuzhan Koç’a teklif götürüldü Yeni sezonla birlikte ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklikler yapılacak. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Acun Ilıcalı yeniden harekete geçti! Futbol kulübü satın alıyor Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'daki hisselerini satan Acun Ilıcalı, gözünü İngiliz ekibi Hull City'e dikti. Ilıcalı, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi.