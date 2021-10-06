Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ortak adımıyla ilgili ilk atılım açıklandı.

TRT SPOR’DAN YAYINLANACAK

Ezeli rakipler, 'ebedi dostluk' pakedi kapsamında basketbol yayın hakları için ortak girişim yaptı. Bundan böyle kadın basketbol takımlarının, EuroLeague maçları TRT Spor'dan yayınlanacak.

İşte kulüplerden yapılan ortak açıklamalar:

Galatasaray tarafından yapılan açıklama

Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi açıklama

Galatasaray'da Fatih Terim oyun anlayışını değiştiriyor Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, oyunu önde tutup forvetleri de ikilemeyi planlıyor. Böylece kalede daha az tehlike yaşanması öngörülüyor

Galatasaray’da 100 milyon dolarlık anlaşma! Havayolu şirketiyle anlaştılar Türk Telekom’la anlaşması biten Galatasaray, stat isim hakkını uluslararası bir havayolu şirketi aldı. Şirketin ismi açıklanmazken yapılan anlaşmada, Galatasaray’ın kasasına 5+5 yıl için 100 milyon dolar girecek.

Galatasaray son saniyede Rizespor'u devirdi Mustafa'nın vuruşuyla öne geçen Galatasaray, Pohjanpalo'nun iki golüyle şoku yaşadı. Mustafa bir daha sahne aldı. Galatasaray’da Berkan atıldı, Rize'de Boldrin penaltı kaçırdı. Uzatmada Diagne'nin sürüklediği ataktaki 'al da at' pasında Morutan sonucu belirledi