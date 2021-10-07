Türkiye Gazetesi

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 yenerek finale yükseldi ve İtalya'nın 37 maçlık tarihi yenilmezlik serisini sona erdirdi. Mücadelede ilk pozisyonu İtalya bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. İspanya, 17. dakikada Ferran Torres’in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarının son bölümlerinde İtalya gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada İtalyan stoper çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 45+2. dakikada İspanya’da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda, ev sahibi İtalya, 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede baskısını arttırdı ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini ile farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi’nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla İspanya, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İtalya'dan rövanşı da almış oldu.

İtalya'nın dünya tarihine geçen 37 maçlık namağlup serisi böylelikle kendi evinde sona ererken İspanya UEFA Uluslar Ligi'nin finaline adını yazdırdı. İtalya ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nin bir diğer finalisti ise Belçika ve Fransa'nın kapışmasının ardından belli olacak.



İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets korona oldu İspanya Milli Takımı'nın kaptanı tecrübeli futbolcu Sergio Busquets'in Covid - 19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



Bitci, İspanya Millî Takımı'na girdi Bitci Teknoloji ve İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Millî Futbol Takımı’na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Projeyle birlikte, dünyada ilk kez bir futbol millî takımı, taraftar token projesini hayata geçirecek.