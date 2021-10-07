Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, Ortaköy'de kurulan Red Bull Racers standında Türkiye etabı öncesindeki düşüncelerini paylaştı. Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen dünyaca ünlü pilot “Geçtiğimiz sene köprünün üstünden İstanbul'u görme fırsatım olmuştu. Bu sene de aynı şansı bulduğum için mutluyum” dedi.

KASAPOĞLU AĞIRLADI

Şehirde Formula 1 arabası sürmenin oldukça farklı bir his olduğunu belirten Gasly "Umarım önümüzdeki yılda da farklı içerikler üretebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransız sporcuyu ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Türkiye'nin spor konusundaki ev sahipliğini bütün dünya biliyor. Bu ülkemizin tanıtımı adına son derece önemli" şeklinde konuştu.

Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Montoya'da Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.

Formula 1'de gelecek sezon tarihin en çok yarışı düzenlenecek Bu haftasonu Türkiye'de İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1'de gelecek sezon tarihin en fazla yarışı düzenleneceği açıklandı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, gelecek sezonun mart ayında başlayıp kasım ayına kadar süreceğini söyledi.

Formula 1 İstanbul'da hedef 100 bin izleyici Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesinde pistte incelemeler yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.